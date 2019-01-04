Польский митрополит отказался признавать украинскую "новую церковь"

Читайте также

Польский митрополит отказался признавать украинскую "новую церковь"

115

Митрополит Савва. Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Митрополит Варшавский и всея Польши Савва заявил, что не признаёт созданную на Украине "новую церковь". Об этом он сообщил в письме константинопольскому патриарху Варфоломею.

— У (почётного духовного наставника украинской "новой церкви". — Прим. Лайфа) Филарета и его последователей мы не видели раскаяния, покаяния, смирения, которые обычно предшествуют снятию запретов! Этого не было. Их нельзя признать настоящими пастырями, — говорится в тексте письма, опубликованном на сайте УПЦ.

В завершение митрополит Савва напомнил, что автокефалия предоставляется только по представлению Матери-Церкви "после консультаций со всеми предстоятелями".

Напомним, 15 декабря 2018 года на Украине прошёл "объединительный собор". Итогом мероприятия стало избрание Епифания Думенко главой "новой автокефальной церкви".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×