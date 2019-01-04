Пенсионер погиб в запертой комнате из-за возгорания телевизора в Хабаровске

Вечером 3 января в Хабаровске случился пожар в квартире в пятиэтажном доме, в результате чего погиб пожилой мужчина.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, из подъезда спасатели эвакуировали 12 человек, включая одного ребёнка. Однако пенсионер не смог покинуть горящую квартиру, поскольку заперся в комнате.

— Пожилой человек состоял на психоневрологическом учёте, — говорится в сообщении МЧС.

По предварительной информации, пожар мог возникнуть из-за воспламенения лампового телевизора. Также в МЧС отметили, что "из-за захламлённости комнаты огонь быстро распространился по помещению".