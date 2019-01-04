Фронтмен Maroon 5 купил дом Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер за $32 млн

Солист группы Maroon 5 Адам Левин и его супруга Бехати Принслу приобрёли особняк, ранее принадлежавший актёрам Бену Аффлеку и Дженнифер Гарнер. Об этом сообщает портал TMZ.

Сделка состоялась в конце 2018 года. На территории огромного дома в Пасифик-Палисэйдс есть бассейн, баскетбольный корт, спортзал, кинотеатр и художественная студия. Отмечается, что дом даже не пришлось выставлять в базы недвижимости — сделка была совершена в частном порядке благодаря риелторам с обеих сторон.

Напомним, Аффлек и Гарнер расстались в 2015 году, однако продолжали жить на одной территории. Актёр лишь съехал в гостевой дом. Официальный развод был оформлен только в ноябре 2018 года.