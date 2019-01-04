СМИ: Российский турист погиб, спасая тонущую дочь в Таиланде

В Таиланде россиянин погиб, спасая товшую дочь. Об этом сообщает Thai PBS.

Отмечается, что семья из четырёх человек пошла купаться в море, несмотря на выставленные на пляже запрещающие красные флажки. В это время в Сиамском заливе уже поднялось волнение, вызванное тропическим ураганом Pabuk.

Трагедия случилась, когда девочка стала тонуть в 50 метрах от берега, а отец бросился ей на помощь. В итоге ему удалось спасти ребёнка. Но мужчину накрыла волна, из-за чего он ударился головой о камни, потеряв сознание.

Спасатели вытащили россиянина на берег, но он уже не подавал признаков жизни.