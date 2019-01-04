СМИ: Задержанный в Москве американец является британским подданным

Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, также является гражданином Великобритании. Об этом сообщило издание The Times.

Отмечается, что сотрудники Посольства США "связались со своими британскими коллегами, чтобы проинформировать их о задержании гражданина Великобритании господина Уилана".

По словам автора статьи, раскрывшаяся информация о британском гражданстве задержанного "добавит напряжения в отношения между Москвой и Лондоном".

Напомним, Уилан был задержан 28 декабря сотрудниками ФСБ в Москве при "проведении шпионской акции". Позже телеканал Си-би-си сообщил о канадском гражданстве задержанного.