Участок трассы "Дон" в Ростовской области закрыли из-за снегопада

В Ростовской области в связи со снегопадами был временно закрыт участок федеральной трассы М-4 "Дон". Его протяжённость составила около 300 км.

— Введено временное прекращение движения пассажирских транспортных средств на автодороге М-4 "Дон" с 1026-го по 777-й км, — приводит ТАСС заявление региональной пресс-службы МВД.

Также в связи с неблагоприятными погодными условиями в ГИБДД попросили водителей быть внимательными на дорогах, не нарушать скоростной режим.