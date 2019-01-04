Роналду признали лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

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Роналду признали лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

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Фото: © Instagram/cristiano

Форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards.

<p>Фото: © Twitter / <a href="https://twitter.com/Cristiano" target="_blank"><ins>Cristiano Ronaldo</ins></a></p>

Для нападающего эта премия от Globe Soccer Awards стала пятой, что является рекордным показателем. Церемония вручения состоялась в Дубае.

Стоит отметить, что награды вручались и в других номинациях. Лучшим тренером года назвали французского специалиста Дидье Дешама, лучшим клубом года — мадридский "Атлетико", лучшим спортивным директором — итальянца Фабио Паратичи из туринского "Ювентуса".

Награда лучшего агента досталась португальцу Жорже Мендешу. Также были отмечены премиями за лучшую карьеру легендарный бразильский футболист Роналдо и французский хавбек Блез Матюиди. Кроме того, за успешную тренерскую карьеру приз получил итальянский наставник Фабио Капелло.

Напомним, Globe Soccer Awards — премия, которую в 2010 году учредили Европейская ассоциация агентов игроков и Европейская клубная ассоциация. Она вручается ежегодно.

Ранее Лайф писал, что Криштиану Роналду оказался рекордсменом по числу подписчиков в "Инстаграме".

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