Роналду признали лучшим футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Форвард итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим футболистом 2018 года по версии Globe Soccer Awards.

Для нападающего эта премия от Globe Soccer Awards стала пятой, что является рекордным показателем. Церемония вручения состоялась в Дубае.

Стоит отметить, что награды вручались и в других номинациях. Лучшим тренером года назвали французского специалиста Дидье Дешама, лучшим клубом года — мадридский "Атлетико", лучшим спортивным директором — итальянца Фабио Паратичи из туринского "Ювентуса".

Награда лучшего агента досталась португальцу Жорже Мендешу. Также были отмечены премиями за лучшую карьеру легендарный бразильский футболист Роналдо и французский хавбек Блез Матюиди. Кроме того, за успешную тренерскую карьеру приз получил итальянский наставник Фабио Капелло.

Напомним, Globe Soccer Awards — премия, которую в 2010 году учредили Европейская ассоциация агентов игроков и Европейская клубная ассоциация. Она вручается ежегодно.

Ранее Лайф писал, что Криштиану Роналду оказался рекордсменом по числу подписчиков в "Инстаграме".