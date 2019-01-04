"Стена близко". Трамп снова использовал фразу из "Игры престолов"

Президент США Дональд Трамп снова сделал мем с фразой из популярного сериала "Игра престолов". Фотография была опубликована на странице американского лидера в "Инстаграме".

Для мема Трамп использовал известную фразу "Зима близко", изменив "зима" на "стена". Так он напомнил о планах по строительству заграждения на границе с Мексикой.

Глава Белого дома уже не в первый раз делает отсылку к "Игре престолов". В начале ноября 2018 года он анонсировал новые санкции в отношении Ирана, выложив в "Твиттере" фотографию с надписью "Санкции близко". Позже создатели сериала обвинили Трампа в нарушении авторских прав.