"Резкое ухудшение". В бундестаге рассказали об отношениях с Россией в 2019 году

Уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе выразил мнение, что Берлин и Москву ждёт резкое ухудшение отношений в нынешнем году.
— Что касается глобальных проблем в отношениях с Россией, то здесь я настроен скептически, — сказал Визе.
В интервью изданию Pfälzische Merkur он заявил, что Москва якобы часто действовала непредсказуемо в 2018 году.
Кроме того, Визе упомянул о якобы "ответственности России за ряд инцидентов". В частности, он назвал "дело Скрипалей", "опасную демонстрацию силы" в Азовском море.
Также уполномоченный бундестага обвинил Россию в том, что она якобы "закрутила спираль гонки вооружений — Договор РСМД может быть расторгнут".
При этом Визе предрёк интенсивный обмен между странами в сфере гражданского общества — в частности, выделив "Петербургский диалог".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени