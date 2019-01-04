"Резкое ухудшение". В бундестаге рассказали об отношениях с Россией в 2019 году

Как заявил уполномоченный немецкого правительства по отношениям с РФ Дирк Визе, это связано с тем, что Москва якобы часто действовала непредсказуемо в прошлом году.

Уполномоченный немецкого правительства по отношениям с Россией Дирк Визе выразил мнение, что Берлин и Москву ждёт резкое ухудшение отношений в нынешнем году.

— Что касается глобальных проблем в отношениях с Россией, то здесь я настроен скептически, — сказал Визе.

В интервью изданию Pfälzische Merkur он заявил, что Москва якобы часто действовала непредсказуемо в 2018 году.

Кроме того, Визе упомянул о якобы "ответственности России за ряд инцидентов". В частности, он назвал "дело Скрипалей", "опасную демонстрацию силы" в Азовском море.

Также уполномоченный бундестага обвинил Россию в том, что она якобы "закрутила спираль гонки вооружений — Договор РСМД может быть расторгнут".

При этом Визе предрёк интенсивный обмен между странами в сфере гражданского общества — в частности, выделив "Петербургский диалог".