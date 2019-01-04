Предполагаемый убийца сотрудника охраны Порошенко пришёл в полицию Киева

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Предполагаемый убийца сотрудника охраны Порошенко пришёл в полицию Киева

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Фото: © РИА Новости

Предполагаемый виновник гибели сотрудника Управления государственной охраны Украины Василия Хмелюка пришёл в отдел киевской полиции.

— Мужчина, которого подозревают в совершении правонарушения, вместе с адвокатом явился в Печерское управление полиции. С ним проводят первоочередные следственные действия, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, 2 января во дворе жилого комплекса в центре украинской столицы неизвестный ударил Хмелюка в челюсть, в результате чего сотрудник госохраны скончался. По некоторым данным, убийцей может быть боксёр Пётр Очеретяный.

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