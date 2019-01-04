Суд Брюсселя запретил Uber использовать такси без лицензии

Суд в Брюсселе запретил компании Uber использовать для пассажирских перевозок автомобили, не имеющие лицензии такси.
— Лицензия Брюсселя на оказание услуг такси теперь обязательна для перевозки пассажиров. Такое решение суд принял ещё в 2015 году, но Uber ему не подчинилась, — сообщила бельгийская радиостанция Bel RTL.
Теперь компании может грозить штраф 10 тысяч евро за каждую нелицензированную перевозку. Таким образом власти бельгийской столицы планируют вынудить Uber использовать автомобили, имеющие лицензию.
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