Суд Брюсселя запретил Uber использовать такси без лицензии

Суд в Брюсселе запретил компании Uber использовать для пассажирских перевозок автомобили, не имеющие лицензии такси.

— Лицензия Брюсселя на оказание услуг такси теперь обязательна для перевозки пассажиров. Такое решение суд принял ещё в 2015 году, но Uber ему не подчинилась, — сообщила бельгийская радиостанция Bel RTL.

Теперь компании может грозить штраф 10 тысяч евро за каждую нелицензированную перевозку. Таким образом власти бельгийской столицы планируют вынудить Uber использовать автомобили, имеющие лицензию.