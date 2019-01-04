В США в доме найдены тела трёх малолетних детей

Власти штата Техас разыскивают 27-летнего мужчину в связи с обнаружением тел малолетних, сообщает Associated Press. Они были найдены в доме в Техас-Сити в 77 километрах от Хьюстона.

Кроме того, была обнаружена женщина с огнестрельным ранением головы. Пострадавшую госпитализировали. Её состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Общаться со следователями женщина пока не может. Следователи не уточнили мотив произошедшего.