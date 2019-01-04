Гололедица и небольшой снег. Синоптики рассказали о погоде в Москве на 4 января

Специалисты отметили, что в пятницу снежный циклон станет разворачиваться к столичному региону своей тыловой стороной.

Москвичей 4 января ожидает облачная и снежная погода, сообщает центр погоды "Фобос".

— Максимальная температура в городе –3…–5°, по области –2…–7°. Ветер северо-западный 3–8 м/с, — говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба. Как отмечают специалисты, с сегодняшнего дня снежный циклон начнёт разворачиваться к региону своей тыловой стороной. Температура начнёт медленно понижаться, что обещает скорое усиление морозов.

Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России сообщает, что утром 4 января проходит сильный снегопад.

Как ранее писал Лайф, москвичей предупредили о 20-градусных морозах на Рождество.