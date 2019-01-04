Цены больше не греют. Россияне стали реже покупать дорогие шубы

Специалисты утверждают, что граждане начали чаще приобретать более бюджетные меховые изделия.

Россияне стали реже покупать дорогие шубы на зиму, в декабре 2018 года средний чек на их покупку уменьшился на 15%. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам представителя компании "Платформа ОФД", люди чаще стали приобретать более бюджетные меховые изделия, следить за скидками и покупать шубы стандартного фасона.

Как отмечается, в магазинах сейчас можно найти более тысячи разновидностей шуб. В декабре 2018 года больше всего изделий из меха приобрели жители Свердловской, Новосибирской областей, а также Москвы и Подмосковья.

Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс считает, что покупатели стали более вдумчивыми и рациональными.

— Ценность новой одежды и привычка баловать себя, совершать импульсивные покупки уходят в прошлое, — сказала Лебсак-Клейманс.

По её словам, люди стали более взвешенно сопоставлять свои доходы и возможности и планировать траты заранее.

В начале осени Лайф писал о том, что неизвестные в масках украли сотню шуб из магазина в Москве.