Президент Бразилии выразил обеспокоенность в связи с учениями России в Венесуэле

Бразильский лидер считает, что военная поддержка со стороны РФ может представлять угрозу региону.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил обеспокоенность в связи с учениями российских военных самолётов в Венесуэле. Об этом он заявил в интервью телеканалу SBT.

— Россия провела манёвры в Венесуэле. Мы знаем намерения правительства Мадуро, диктатуры Мадуро, и Бразилия должна беспокоиться об этом, — сказал Болсонару.

Он отметил, что в течение 20–25 лет Вооружённые силы Бразилии были брошены по политическим причинам, теперь у страны недостаточно сил противостоять социалистическому режиму Венесуэлы, которая может получить поддержку со стороны России.

Напомним, два стратегических ракетоносца Ту-160 и самолёт Ан-124 "Руслан" Воздушно-космических сил России 10 декабря прилетели в Венесуэлу, где провели учения.