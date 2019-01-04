Спасатели достали собаку и шесть кошек из обрушившегося дома в Магнитогорске

Некоторые животные провели несколько суток на морозе, но ветеринары уверяют, что с питомцами будет всё хорошо.

Спасатели достали из квартир частично обрушившегося дома в Магнитогорске собаку и шесть кошек. Об этом РИА "Новости" сообщили в региональном ГУ МЧС России.

— Вчера были спасены собака и шесть кошек, они переданы хозяевам, — сказал собеседник агентства.

В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, это случилось из-за взрыва бытового газа. На данный момент поиск людей под завалами завершён, погибло 39 человек, их тела опознаны. Прощание с первыми жертвами трагедии пройдёт уже сегодня.