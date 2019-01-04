Восемь человек пропали без вести при столкновении двух судов у берегов Китая

Сухогруз и рыболовецкое судно столкнулись у берегов китайской провинции Фуцзянь. В результате происшествия пропало восемь человек, передаёт агентство Синьхуа со ссылкой на Управление по морским делам Китая.
Инцидент произошёл в акватории уезда Пинтань в ночь на 4 января. На рыболовецком судне в тот момент находилось 14 человек, шестеро из них были спасены, остальных ищут.
Сейчас выясняются обстоятельства случившегося.
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