Ешь и радуйся. Названа самая простая и полезная диета на 2019 год

Специалисты считают, что употребление в основном растительной пищи лучше всего влияет на здоровье.

Диетологи назвали самую простую и полезную диету на 2019 год. Рейтинг опубликован в журнале U.S. News & World Report.

Эксперты проанализировали около 40 наиболее популярных режимов питания и выяснили, что самый оптимальный вариант — средиземноморская диета. Она предполагает употребление в основном растительной пищи и ограниченного количества мяса и сладкого.

Специалисты уверены: следовать данной диете легко, она эффективна для потери лишнего веса, а также для профилактики и лечения диабета и сердечных заболеваний.

Ранее учёные из Университета Филадельфии также назвали идеальный способ похудеть и быть здоровым.