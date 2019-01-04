Ешь и радуйся. Названа самая простая и полезная диета на 2019 год

Диетологи назвали самую простую и полезную диету на 2019 год. Рейтинг опубликован в журнале U.S. News & World Report.
Эксперты проанализировали около 40 наиболее популярных режимов питания и выяснили, что самый оптимальный вариант — средиземноморская диета. Она предполагает употребление в основном растительной пищи и ограниченного количества мяса и сладкого.
Специалисты уверены: следовать данной диете легко, она эффективна для потери лишнего веса, а также для профилактики и лечения диабета и сердечных заболеваний.
Ранее учёные из Университета Филадельфии также назвали идеальный способ похудеть и быть здоровым.
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