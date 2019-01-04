Испанку посадили в тюрьму за домогательства под видом мужчины

Женщина уговорила подругу познакомиться с "её знакомым итальянцем", в роли которого выступила сама.

Перед судом в Испании предстала женщина, которая под видом мужчины приставала к своей подруге, пишет Europa Press. Сообщается, что она к тому же выманивала у потерпевшей деньги.

По данным следствия, подсудимая убедила свою жертву познакомиться с неким "молодым итальянцем". Доверчивая подруга начала общаться с ним в соцсетях, не подозревая, что аккаунты вела сама мошенница.

Сначала мнимый юноша пожаловался на неизлечимую болезнь и попросил о финансовой помощи. Женщина перевела ему больше тысячи евро. А затем согласилась встретиться с "несчастным", который попросил свою благодетельницу завязать глаза, чтобы не видеть его тяжёлого состояния.

Отмечается, что обвиняемая мастерски имитировала мужской голос, притом с итальянским акцентом. В итоге она начала приставать к потерпевшей. Той удалось сбежать.

Обманщица получила пять лет тюрьмы. После освобождения она проведёт ещё пять лет под надзором полиции.