Госдеп предупредил американцев об опасности поездок в Китай

В ведомстве отметили, что власти КНР удерживают американцев в стране, принуждая их участвовать в правительственных расследованиях.

Гражданам США, в том числе китайцам с американским гражданством, следует соблюдать осторожность во время поездок в КНР. Об этом говорится в руководстве, опубликованном на сайте Государственного департамента США.

— Руководство Китая использует свои полномочия, чтобы не дать гражданам США покинуть Китай, пуская в ход "запреты на выезд", иногда годами не давая гражданам США покинуть страну, — говорится в заявлении.

В ведомстве предупредили, что власти КНР удерживают американских граждан в стране, принуждая их участвовать в правительственных расследованиях. Помимо этого задержанных подвергают преследованиям и угрозам.

В Госдепе заявили, что "граждане США, выезжающие за границу, должны иметь при себе план действий при чрезвычайных ситуациях".

В конце декабря Госдеп США предупредил о возможности терактов в Барселоне в праздники.