"Не хочу взорваться". Украинский пранкер посмеялся над трагедией в Магнитогорске

По официальным данным, жертвами обрушения подъезда жилого дома в Челябинской области стали 39 человек.

Украинский пранкер Евгений Вольнов, который в марте 2018 года глумился над страшным пожаром в кемеровской "Зимней вишне", устроил очередную выходку. Молодой человек позвонил в отдел ФСБ Магнитогорска и спросил, где произойдёт следующий взрыв.

Свой разговор с сотрудником спецслужбы Вольнов вёл в прямом эфире в "Ютубе", одновременно собирая пожертвования от своих фанатов. В настоящий момент запись уже удалена, слова пранкера приводит сайт "Комсомольской правды".

Алло, это Евгений Вольнов. Хотел узнать, где вы в следующий раз гексаген (взрывчатое вещество. — Прим. Лайфа) заложите? Не хотелось бы взорваться. Просто дайте мне адрес, чё жалко? У вас есть расписание взрывов? Пранкер Евгений Вольнов

После окончания разговора Вольнов долго смеялся и назвал силовиков "животными". Но и это ещё не всё. Далее молодой человек начал звонить жителям Магнитогорска, задавая аналогичные вопросы.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошёл 25 марта прошлого года. Жертвами трагедии стали 60 человек, в том числе 41 ребёнок. До официального сообщения о числе погибших украинец Вольнов начал распространять фейки о сотнях жертв случившегося. Позже он признался, что просто хотел "нагнать максимальный градус накала".