В Магадане задержан подозреваемый в тройном убийстве в канун Нового года

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В Магадане задержан подозреваемый в тройном убийстве в канун Нового года

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Фото: © РИА "Новости"/Наталья Селиверстова

Следователи в Магадане задержали местного жителя по подозрению в убийстве троих человек, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Тела мужчин 59 и 35 лет, а также 31-летней женщины нашли в квартире дома на Портовой улице 31 декабря 2018 года. На всех жертвах были следы от многочисленных ножевых ранений.

Предполагаемым преступником оказался 22-летний ранее судимый мужчина. Ему предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц. Решается вопрос о его аресте.

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