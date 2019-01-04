Медведев утвердил план реализации в 2019–2021 годах стратегии нацполитики

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план реализации в 2019–2021 годах стратегии национальной политики. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.
— План состоит из 58 пунктов, предусматривается 76 мероприятий по приоритетным направлениям государственной национальной политики, — говорится в сообщении пресс-службы.
В частности, мероприятия направлены на гармонизацию социально-экономических условий для эффективной реализации национальной политики, содействие этнокультурному развитию народов России, а также на формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в РФ.
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