В столичном метро запустили ещё шесть поездов "Москва"

Общее количество транспортных составов данной модели увеличилось до 102 с ноября 2018 года.

В Московском метрополитене появилось шесть новых поездов "Москва" за последние две недели 2018 года. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

— По фиолетовой ветке теперь ходит 48 поездов "Москва", по оранжевой — 21, по голубой — 27. Инновационные составы впервые появились на Большой кольцевой линии, — говорится в сообщении.

Как отмечается, ещё два состава находятся в резерве, их используют для обучения машинистов. Помимо этого, четыре поезда модели "Москва" находятся в депо "Солнцево". Эти поезда начали перевозить пассажиров по Солнцевской линии и БКЛ в день открытия пересадочного узла на станции "Савёловская".

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что метро до посёлка Внуково могут провести к 2023 году.