Магнитогорский комбинат выплатит по 1 млн рублей семьям погибших при обрушении

Кроме того, деньги получат все пострадавшие и жители, чьи квартиры получили повреждения при взрыве.

Магнитогорский металлургический комбинат сделает адресные выплаты родственникам погибших и пострадавшим в результате частичного обрушения дома на улице Карла Маркса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Магнитка всегда умела сплотиться во времена испытаний. Город и комбинат на протяжении всей истории были единым целым... Мы не могли остаться в стороне и не помочь людям в их несчастье. При этом прекрасно понимаю, что никакие денежные средства не смогут восполнить потерю родных и близких, — сказал председатель совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников.

Руководство комбината приняло решение выделить близким родственникам каждого погибшего по одному миллиону рублей. Помимо этого, жителям, которые получили лёгкий вред здоровью, выплатят по 200 тысяч рублей, а тем, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, — по 400 тысяч рублей.

— Кроме того, в связи с утратой имущества первой необходимости собственникам квартиры или лицам, проживающим по договору социального найма, будет выплачено от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей в зависимости от количества комнат, — добавили в компании.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, это случилось из-за взрыва бытового газа. На данный момент поиск людей под завалами завершён, погибло 39 человек, их тела опознаны. Прощание с жертвами трагедии началось сегодня.