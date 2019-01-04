Десятки тысяч туристов покинули острова Таиланда из-за тропического шторма

Жители южных прибрежных провинций прячутся в убежищах. Ураган мчится в их сторону со скоростью 65 километров в час.

Острова Панган, Тао и Самуи в Таиланде почти опустели из-за надвигающегося шторма Pabuk, пишет Daily Mail. Сообщается, что их спешно покинуло от 30 до 50 тысяч туристов, хотя массовую эвакуацию официально не объявляли.

Немногие оставшиеся запасаются продуктами, водой и заряжают гаджеты, ожидая отключения электричества. Многим из них не удалось уехать из-за отмены рейсов и закрытия паромного сообщения.

Жители южного побережья материковой части страны экстренно перемещаются в укрытия, особенно в провинции Накхонситхаммарат. Сейчас ураган в 500 километрах от неё. Местные власти готовят убежища для 86 тысяч человек.

По прогнозам синоптиков, ураган Pabuk (в переводе "Гигантский сом") накроет юг Таиланда 4 января. Ожидается, что волны в Сиамском заливе будут достигать пяти метров, в Андаманском море — трёх метров.

Как ранее писал Лайф, волнение в Сиамском заливе привело к гибели россиянина. Он бросился спасать дочь, которая тонула в 50 метрах от берега, и ударился головой о камни. Девочка жива.