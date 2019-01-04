Аналитики рассказали, кому в 2019 году могут повысить зарплату

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Аналитики рассказали, кому в 2019 году могут повысить зарплату

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Рост доходов произойдёт только у представителей самых востребованных профессий на рынке труда.

Примерно каждый пятый работодатель в России планирует в 2019 году повысить зарплаты своим сотрудникам. Об этом сообщает портал Rabota.ru.

Как выяснили аналитики, только 18% работодателей планируют повышать или индексировать зарплату сотрудникам в текущем году. 56% компаний таких планов не имеют, и 26% ответили, что пока не принимали окончательного решения по данному вопросу.

<p>Изображение: © Rabota.ru</p>

Эксперты уверены, что повышение зарплаты от 5% до 15% произойдёт лишь у представителей самых востребованных профессий на рынке труда.

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Специалисты HeadHunter.ru считают, что увереннее всех себя могут чувствовать работники IT-индустрии, так как их доходы могут вырасти в среднем на 10%. Зарплаты топ-менеджеров последние три года остаются стабильными, и в этом году, скорее всего, ситуация не изменится.

Как ранее писал Лайф, эксперты перечислили, какие профессии будут наиболее востребованы в 2019 году.

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