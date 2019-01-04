Почти 20 населённых пунктов в Крыму остались без света из-за непогоды

В период новогодних и рождественских выходных энергетики работают в режиме повышенной готовности.

Сразу 19 населённых пунктов в Крыму остались без электричества из-за сильного ветра и снега с дождём. Об этом сообщили в "Крымэнерго".

— В ночь с 3 на 4 января 2019 года сильный ветер и дождь, переходящий в снег, отложения мокрого снега и гололёдно-изморозевые отложения, гололедица стали причиной повреждений воздушных линий электропередачи в нескольких районах Республики Крым, — говорится в сообщении компании.

Наиболее сильно пострадали электросети Сакского, Ленинского, Черноморского районов, а также города Евпатории. Кроме того, нарушения в работе сетей зафиксированы в Бахчисарайском, Красногвардейском и Симферопольском районах.

Сейчас с последствиями аварий борются 14 бригад специалистов. Отмечается, что в период новогодних выходных энергетики работают в режиме повышенной готовности.