Эксперты назвали топ-5 самых странных решений в LADA Vesta

Несмотря на то что данная машина — одна из самых продаваемых в России, у неё тоже есть свои недостатки.

Опубликован топ-5 самых странных инженерных и дизайнерских решений в российских автомобилях LADA Vesta. Список составили эксперты DriveNN.ru.

В первую очередь специалисты выделили роботизированную коробку передач, которую посчитали слишком сырой для использования в серийном авто. Несмотря на это, сейчас уже выпускают "Весту" с модернизированной и более продуманной РКПП.

Вторым минусом аналитики назвали низкое качество уплотнителей в дверных стёклах. Они легко пропускают грязь и царапают стёкла при каждом их открывании и закрывании.

Третий недочёт — отсутствие уплотнителя под капотом. В "Вестах" первой версии пространство под капотом засорялось в разы быстрее, чем у других машин.

Четвёртым недостатком стал размер щёток стеклоочистителей, не соответствующий размерам стекла. Из-за этой проблемы многие владельцы "Весты" покупают импортные щётки на замену.

И, наконец, на пятом месте мультимедийная система автомобиля. Многие водители ранних версий жаловались, что не могли с ней справиться и она часто отказывалась работать.

В декабре Лайф писал о том, что "АвтоВАЗ" отзывает десятки тысяч Lada Vesta.