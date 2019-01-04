Стало известно название новой российской ракеты для полётов на Луну

По планам "Роскосмоса", первый пуск сверхтяжёлой ракеты состоится в 2028 году с космодрома Восточный.

Новая отечественная ракета-носитель сверхтяжёлого класса получила название "Енисей". Об этом сообщил в "Твиттере" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Он добавил, что её разработали специалисты РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и Центра имени Хруничева.

Строительство инфраструктуры для этой ракеты планируют начать в 2026 году, а на 2028 год намечен первый запуск.

Ожидается, что поначалу "Енисей" будет доставлять грузы на низкую околоземную орбиту. Однако главное назначение ракеты — полёты в дальний космос, в том числе к Луне и Марсу.

Как ранее писал Лайф, в период с 2025 по 2035 год планируются первые пилотируемые полёты россиян к Луне. В течение этого же десятилетия хотят создать первые элементы посещаемой базы на поверхности спутника Земли.