У офиса партии "Альтернатива для Германии" в Дёбельне произошёл взрыв

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У офиса партии "Альтернатива для Германии" в Дёбельне произошёл взрыв

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Полицейские полагают, что ответственные за инцидент могли действовать из политических мотивов.

Взрыв произошёл у здания, где находится офис ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в городе Дёбельн. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на полицию.

В результате инцидента никто не пострадал.

Взрыв произошёл накануне вечером, однако известно о нём стало лишь сейчас. Повреждения получили окна и двери офиса, а также соседние дома и стоящие рядом автомобили.

По факту случившегося начато расследование. Устанавливаются личности причастных к инциденту.

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