У офиса партии "Альтернатива для Германии" в Дёбельне произошёл взрыв

Взрыв произошёл у здания, где находится офис ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в городе Дёбельн. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на полицию.
Schwere Explosion vor AfD-Büro in Döbeln https://t.co/zI6mVdkHzv pic.twitter.com/DMomTW6bf2— LVZ (@LVZ) 3 января 2019 г.
В результате инцидента никто не пострадал.
Взрыв произошёл накануне вечером, однако известно о нём стало лишь сейчас. Повреждения получили окна и двери офиса, а также соседние дома и стоящие рядом автомобили.
По факту случившегося начато расследование. Устанавливаются личности причастных к инциденту.
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