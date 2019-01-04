С толкача или прикуриванием. Эксперты рассказали, как завести машину на морозе

Эксперты решили облегчить жизнь автолюбителям и назвали несколько способов, как завести машину на морозе. Рекомендации опубликовал портал "Авторамблер".
По словам экспертов, аккумулятор требует постоянного ухода и зарядки. Особенно это касается новых АКБ, которые после покупки не всегда заряжены на 100%. Помимо этого, клеммы нужно беречь от загрязнения и окисления.
Если машина не заводится, то следует "прикуриться" от другого авто. Лучше воспользоваться пускозарядным устройством, но, если всё-таки нужно "прикурить", делать это следует аккуратно.
Если проводов для подсоединения к другой машине нет, то можно попробовать завестись "с толкача".
Бывает, что автомобиль не заводится из-за загустевшего на холоде масла. Зачастую это происходит в автомобилях с дизельным двигателем в случае использования летней солярки. В этой ситуации рекомендуется оттолкать авто в тёплое помещение, где масло сможет снова стать более жидким, — и двигатель заведётся.
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