С толкача или прикуриванием. Эксперты рассказали, как завести машину на морозе

В первую очередь специалисты рекомендуют проверять авто в качестве профилактики, чтобы не стать жертвой форс-мажора.

Эксперты решили облегчить жизнь автолюбителям и назвали несколько способов, как завести машину на морозе. Рекомендации опубликовал портал "Авторамблер".

По словам экспертов, аккумулятор требует постоянного ухода и зарядки. Особенно это касается новых АКБ, которые после покупки не всегда заряжены на 100%. Помимо этого, клеммы нужно беречь от загрязнения и окисления.

Если машина не заводится, то следует "прикуриться" от другого авто. Лучше воспользоваться пускозарядным устройством, но, если всё-таки нужно "прикурить", делать это следует аккуратно.

Если проводов для подсоединения к другой машине нет, то можно попробовать завестись "с толкача".

Бывает, что автомобиль не заводится из-за загустевшего на холоде масла. Зачастую это происходит в автомобилях с дизельным двигателем в случае использования летней солярки. В этой ситуации рекомендуется оттолкать авто в тёплое помещение, где масло сможет снова стать более жидким, — и двигатель заведётся.