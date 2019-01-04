Глава МИД Японии 14 января обсудит с Лавровым мирный договор

Министр иностранных дел Японии Таро Коно прибудет в Москву с официальным визитом, в ходе которого обсудит со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос мирного договора между двумя странами. Об этом сообщил японский МИД.

— Глава МИД Коно совершит визит в Россию с 12 по 16 января. 14 января он проведёт встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе неё стороны обсудят двусторонние отношения, в первую очередь проблему мирного договора, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, между Россией и Японией до сих пор не заключён мирный договор. Токио, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. В Москве не раз заявляли, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и являются исключительно частью России.

В ноябре президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать российско-японские переговоры о заключении договора.