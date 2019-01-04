"Кладём газопровод на санкции". Дмитрий Киселёв зачитал рэп об итогах 2018 года

Читайте также

"Кладём газопровод на санкции". Дмитрий Киселёв зачитал рэп об итогах 2018 года

477
Во время своего выступления телеведущий рассказал про санкции против России, а также про укрепление рубля.

Российский телеведущий Дмитрий Киселёв зачитал рэп об итогах 2018 года, а также о себе и о мире. Эпизод вышел в рамках программы "Мастер смеха" на телеканале "Россия 1".

Журналист выступил в образе "Киселёва МС". Телеведущий поделился подробностями своей жизни. Из текста песни мы узнали, что Дмитрию 64 года, он встаёт в пять утра, надевает белые кроссовки и едет на машине на работу — в студию "России 1".

Вместе с этим ведущий прокомментировал отношения между Российской Федерацией, США и странами ЕС. Киселёв заявил, что Россия не поддаётся на провокации и кладёт свой газопровод на санкции этих стран. Также журналист пригласил зрителей на собственный рэп-фестиваль в Крыму, который пройдёт в 2019 году.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×