Праздник продолжается. Путин пообещал исполнить мечту ещё одного ребёнка

На благотворительном хоккейном матче в Сочи к президенту подошла 10-летняя девочка и рассказала о своём самом заветном желании.

Сочинская школьница Кристина Ажимова встретилась с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Пятый канал. Девочка подбежала к главе государства в Ледовом дворце курорта "Роза Хутор", где прошёл благотворительный матч.

Кристина спросила у президента, помнит ли он о письме, которое она отправила ему после прямой линии с россиянами в июне 2018 года. Тогда девочка написала о своей мечте — прокатиться на президентской яхте.

— Вы знаете, мечты сбываются. Я несколько месяцев назад нарисовала портрет Владимира Владимировича, и сегодня на матче я его увидела. Мы обнялись, он мне погрел руки, потому что на льду было очень-очень холодно. И он пообещал мне исполнить моё желание, — поделилась Кристина.

Как ранее писал Лайф, перед Новым годом Владимир Путин успел исполнить заветные желания ещё нескольких детей.

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