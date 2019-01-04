Двое взрослых и двое малышей погибли из-за отравления угарным газом в Орске

По предварительной версии, в доме, где произошла трагедия, был неисправен дымоход.

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате отравления угарным газом в частном доме в Орске. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Оренбургской области.

Сообщение об инциденте поступило спасателям днём 4 января. По данным ведомства, угарным газом отравилось пять человек, один из которых -мужчина 1966 года рождения — госпитализирован в тяжёлом состоянии.

— Погибло четыре человека (два взрослых — женщина 1986 года рождения и мужчина 1990 года рождения, два ребёнка — девочка 2008 года рождения и мальчик 2012 года рождения), — рассказали в региональном ГУ МЧС РФ.

По предварительной информации, в доме был неисправен дымоход.