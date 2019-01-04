Криминалисты не обнаружили следов взрывчатки на месте обрушения в Магнитогорске

Следователи-криминалисты и эксперты Следственного комитета России завершили осмотр места обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. По данным СК РФ, следов взрывчатки или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено.
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, расследование уголовного дела продолжается. Специалисты продолжают отрабатывать все версии произошедшего взрыва.
Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоэтажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. По предварительным данным, это случилось из-за взрыва бытового газа. В результате инцидента погибло 39 человек. Ранее Лайф публиковал список жертв трагедии.
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