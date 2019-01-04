Милонов выступил против гражданских "мигалок" на дорогах

Читайте также

Милонов выступил против гражданских "мигалок" на дорогах

41

Фото: © L!FE / Марат Абулхатин

Парламентарий напомнил, что большое количество авто с проблесковыми маячками было проблемой в нулевых.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву проверить количество гражданских автомобилей со спецсигналами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на текст обращения парламентария.

— Машины с "мигалками" в большом количестве создавали пробки, демонстративно нарушали правила дорожного движения и, надо признаться, серьёзно раздражали автолюбителей, — сказал Милонов.

Парламентарий напомнил, что большое количество авто с проблесковыми маячками было проблемой для крупных российских городов в нулевых. И, несмотря на то, что сейчас ситуация с этим изменилась в лучшую сторону, по словам Милонова, к нему стали часто обращаться граждане с жалобами на возросшее количество машин с "мигалками".

Ранее Милонов потребовал запретить шоу "Битва экстрасенсов" и назвал участников проекта жуликами.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×