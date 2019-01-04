В России предложили не пускать в цирки несовершеннолетних

По мнению автора идеи, детям не стоит смотреть на дрессированных животных, особенно учитывая, что с ними часто жестоко обращаются.

Возрастной порог для посещения российских цирков могут увеличить до 18 лет. С таким предложением выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, сообщает RT.

По мнению парламентария, его инициатива актуальна, поскольку по всему миру сейчас всё больше заботятся о гуманном отношении к животным. В Каталонии, например, запретили проводить корриду.

Депутат подчеркнул, что в России продолжают жестоко обращаться с дрессированными животными. Зрителям легко это заметить, а для впечатлительных детей поход в цирк порой заканчивается психологической травмой.