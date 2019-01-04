Во Франции при пожаре на ферме сгорело 30 тысяч цыплят

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Во Франции при пожаре на ферме сгорело 30 тысяч цыплят

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Фото: © Flickr/Jim Deane

На территории птицеводческого комплекса произошло возгорание соломы, и распространение огня не смогли вовремя остановить.

На севере Франции при пожаре на птицеферме сгорело 30 тысяч цыплят, сообщает радиостанция France Info.

Как отмечается, в птицеводческом комплексе произошло возгорание соломы, которое стремительно переросло в пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Погибла 31 тысяча цыплят, но пожарные смогли предотвратить распространение огня на другие объекты фермы.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Бельгии пожарные отравили газом 20 тысяч цыплят.

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