Во Франции при пожаре на ферме сгорело 30 тысяч цыплят

На севере Франции при пожаре на птицеферме сгорело 30 тысяч цыплят, сообщает радиостанция France Info.
Как отмечается, в птицеводческом комплексе произошло возгорание соломы, которое стремительно переросло в пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
Погибла 31 тысяча цыплят, но пожарные смогли предотвратить распространение огня на другие объекты фермы.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Бельгии пожарные отравили газом 20 тысяч цыплят.
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