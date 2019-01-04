Петергоф вошёл в десятку лучших музеев мира

Рядом с ним в топе — Ватикан, Национальная галерея искусства в Вашингтоне и лондонский музей современного искусства.

Туристы больше всего любят ходить в музеи Санкт-Петербурга, Лондона, Парижа, Пекина и Нью-Йорка. Таковы данные аналитического агентства "Турстат". Оно составило рейтинг на основе данных о посещаемости в 2018 году.

В десятке самых популярных музеев Петергоф занял восьмое место. На первом — Лувр в Париже, далее идут Национальный музей Китая в Пекине и Метрополитен-музей в Нью-Йорке.

В список также вошли Британский музей, Национальная галерея и музей современного искусства Tate Modern в Лондоне, вашингтонская Национальная галерея искусства, Ватикан и Музей императорского дворца в Тайбэе.