Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Помимо этого лидеры стран обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Об этом говорится на сайте Кремля.

— В центре обсуждения было развитие обстановки в Сирии, в том числе с учётом заявленного США намерения о выводе своих войск из этой страны. Подчёркнута необходимость окончательного разгрома терроризма и скорейшего продвижения по пути политического урегулирования в САР, — сообщили в пресс-службе президента РФ.

Также отмечается, что стороны выразили стремление к укреплению координации по военным и дипломатическим каналам. Помимо сирийского урегулирования Путин и Нетаньяху обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Кроме того, израильский премьер передал соболезнования руководству и народу России в связи с обрушением части дома в Магнитогорске, в результате которого погибло 39 человек.