Qualcomm заплатила 1,3 млрд евро за запрет продаж iPhone

Ранее чипмейкер выиграл у компании из Купертино дело о нарушении патентных прав в Германии.

Производитель процессоров для смартфонов Qualcomm внёс обеспечительный платёж в размере 1,34 миллиарда евро для вступления в силу запрета продажи iPhone 7, 8 и X в Германии. Об этом сообщается в пресс-релизе компании на официальном сайте.

Ранее Apple проиграла суд с чипмейкером в этой стране. Суд признал производителя смартфонов виновным в нарушении патента Qualcomm и принял решение запретить продажи некоторых моделей на территории страны.

Сообщается, что в Купертино нарушили два патента чипмейкера. Один связан с возможностью редактирования фото, другой — с управлением приложениями с помощью сенсоров экрана.

В Купертино не признают вину и намерены подать апелляцию. При этом компания согласилась прекратить продажи указанных моделей в 15 официальных магазинах в Германии.

Патентное разбирательство между Apple и Qualcomm — один из главных скандалов 2018 года. Ранее Лайф вспомнил пять самых важных конфликтов в индустрии технологий в минувшем году.