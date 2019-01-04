В Челябинской области отменили режим чрезвычайной ситуации

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня в Челябинской области сняли, сообщили в пресс-службе губернатора. В Магнитогорске он ещё действует.
Напомним, режим ЧС ввели 31 декабря 2018 после взрыва в десятиэтажном жилом доме. В одном из подъездов рухнули перекрытия. Трагедия унесла жизни 39 людей. По предварительным данным, произошёл взрыв газа.
Как ранее писал Лайф, на месте трагедии побывали криминалисты. Сообщается, что следов взрывчатки они не нашли.
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