"Ови — элитный игрок". Главный тренер "Вашингтона" выразил восхищение Овечкиным

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"Ови — элитный игрок". Главный тренер "Вашингтона" выразил восхищение Овечкиным

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Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. Фото: © Flickr/Bridget Samuels

Наставник "Кэпиталз" Тодд Рирден отметил, что российский спортсмен забросил 30 шайб в чемпионате.

Главный тренер "Вашингтон кэпиталз" Тодд Рирден восхитился игрой и достижениями форварда команды Александра Овечкина. Об этом сообщает RT.

— Ови — элитный игрок, элитный снайпер. Нам очень повезло, что он играет в нашей команде. Как повезло и всей лиге: мы можем наблюдать за таким ярким хоккеистом, — сказал Рирден.

Тренер отметил, что Овечкин забросил 30 шайб в чемпионате, но демонстрирует феноменальный хоккей и в плане голевых атак ему нет равных.

Ранее НХЛ признала шайбу, заброшенную форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным в ворота "Виннипега" в марте 2018 года, лучшей в уходящем году.

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