Учёные нашли способ остановить развитие рака кожи

По их данным, главное — уничтожить стволовые клетки, которые отвечают за кровоснабжение опухоли.

Австралийские исследователи выяснили, как бороться с ростом меланомы. Об этом сообщили в Университете Квинсленда. По словам учёных, они обнаружили метод "отключения" стволовых клеток, снабжающих опухоль кровью.

Отмечается, что для их блокировки не надо даже разрабатывать новый препарат: нужный эффект имеет один из тех, что уже есть в продаже. Он останавливает развитие метастаз, а это особенно поможет тем, кому меланому уже удалили.

Новый способ считают полезным и на ранних стадиях рака кожи — он может остановить его развитие.

В ближайшее время в госпиталях Австралии проведут клинические испытания препарата.