Порошенко посетит Турцию, где намерен получить томос об автокефалии

Президент Украины Пётр Порошенко вместе со спикером Верховной рады 5 — 6 января посетят Турцию, где у них запланирована встреча с лидером страны Реджепом Эрдоганом и Константинопольским патриархом Варфоломеем. Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента.

По данным пресс-службы, 5 января Порошенко и Парубий встретятся с Эрдоганом и посетят Константинопольский патриархат. На следующий день должна состояться церемония вручения томоса, а после — совместная божественная литургия Варфоломея и главы так называемой "новой церкви" Украины Епифания.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошёл "объединительный собор", на котором была создана "новая Церковь". Вскоре после этого Порошенко подписал закон о том, что каноническая УПЦ должна изменить своё название, указав в нём принадлежность к РПЦ. Сейчас Украинская православная церковь всячески притесняется властными структурами Незалежной: иерархов допрашивают, а в храмах и монастырях проходят обыски под сомнительными предлогами.