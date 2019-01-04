Двое россиян погибли при авиаударе коалиции по Дейр-эз-Зору

Кроме российских граждан в этом регионе находится несколько сотен женщин с детьми из других стран.

Женщина и ребёнок с гражданством РФ погибли при авиаударе международной коалиции по району провинции Дейр-эз-Зор, подконтрольному террористам группировки ИГИЛ*. Об этом РИА "Новости" сообщила член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова.

По её словам, погибшей женщиной оказалась 35-летняя жительница Надтеречного района Чечни Хава Ахъядова. У неё остались пять дочерей в возрасте от полутора месяцев до 12 лет, их временно приютила курдская семья.

Кроме того, в результате попадания ракеты в дом в том же районе погиб четырёхлетний мальчик Халид. Его мама получила тяжёлое ранение в область таза и не может передвигаться, добавила Саратова.

Агентство отмечает, что кроме россиянок в регионе находятся несколько сотен женщин с детьми из других государств.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.