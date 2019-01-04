УЕФА и Крымский футбольный союз обсудят вопрос сотрудничества в феврале

В КФС рассказали, что на данный момент есть только предварительная договорённость о переговорах.

Союз европейских футбольных ассоциаций и Крымский футбольный союз обсудят дальнейшее сотрудничество в феврале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента КФС Юрия Ветоху.

— Мы общались с нашим куратором из УЕФА Айвором Похваром в начале декабря посредством телефонного разговора. Он заявил, что ждёт вестей из Российского футбольного союза, и предложил обсудить дальнейшее сотрудничество в феврале 2019 года, — сказал Ветоха.

Он отметил, что на данный момент есть только предварительная договорённость о переговорах, потому что в начале декабря никто не знал, останется ли Виталий Мутко на посту президента РФС или нет.

В настоящее время переговоры запланированы на 22-е число, но не исключено, что встречу перенесут на март.

Напомним, Мутко покинул пост главы Российского футбольного союза 19 декабря.