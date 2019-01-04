В Крыму назвали условие для прохождения кораблей Украины в Азовское море

Дипломат Георгий Мурадов объяснил, что существуют международные нормы и правила, которые применимы ко всем одинаково.

Украинские корабли могут проходить в Азовское море, если будут соблюдать международные нормы. Об этом заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в беседе с РИА "Новости".

— Нужно просто выполнить определённые процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала, — сказал Мурадов.

По его словам, это обычные международные правила прохождения водных пространств такого рода. Мурадов считает, что Украина своими действиями ставит под угрозу безопасность в Керченском проливе, чего Россия не позволит делать никому.

Ранее украинская сторона заявила, что Киев продолжит отправлять корабли через Керченский пролив.